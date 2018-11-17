أستاذ مناهج: 80% نسبة الرضا على نظام التعليم الجديد بالصف الأول الابتدائي

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، غن نسبة رضا أولياء الأمور عن نظام التعليم الجديد المطبق على الصف الأول الابتدائي تصل إلى 80%.



وأشار شحاتة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "لقمة عيش" المذاع عبر فضائية "ltc"، اليوم الجمعة، إلى أن المشكلة في الصف الأول الثانوي تكمن في عدم توزيع التابلت على الطلاب حتى الآن، مطالبا بضرورة مشاركة مجتمع رجال الأعمال في التعليم لزيادة مصادر التمويل.



ولفت إلى أن 67% من العاملين في وزارة التربية والتعليم غير مؤهلين تربويًا.

