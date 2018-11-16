7.8 % ارتفاع بالعجز التجاري للمغرب فى 10 أشهر

قال مكتب الصرف المغربي اليوم الجمعة، إن العجز التجارى للبلاد ارتفع بنسبة 7.8 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.





وزادت الواردات 9.2 بالمئة إلى 393.3 مليار درهم مغربي (41.51 مليار دولار) متجاوزة الصادرات التي ارتفعت 10.3 بالمئة إلى 226.3 مليار درهم.





وتأثر ميزان التجارة المغربي بارتفاع واردات الطاقة، التي تشمل النفط والغاز، بنسبة 19.7 بالمئة إلى 67.69 مليار درهم.





وجاءت مبيعات الفوسفات ومشتقاته في مقدمة صادرات المغرب وصعدت 14.6 في المئة إلى 42.2 مليار درهم.