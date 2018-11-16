النهضة الجزائرية تشيد جيش بلادها في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد

أشاد الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية محمد دويبي، بجهود الجيش الجزائري في الحفاظ على أمن

واستقرار البلاد، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وطالب دويبي، في افتتاح المؤتمر الوطني السادس لحركة النهضة بالجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، بتقوية

الصف الداخلي بعيدًا عن الحزبية والفئوية الضيقة مع العمل على صيانة حق المواطنة وترسيخ الحريات

الفردية والجماعية.





وقال دويبي إن السياسيين يجب أن يكونوا مثالاً في التقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، مشددًا على أهمية تعزيز

حرية التعبير وتحرير العمل السياسي من أي وصاية من خلال التوجه نحو شفافية أكبر كلما تعلق الأمر بتسيير

الشأن العام وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة دورها الرقابي.

وأكد ضرورة تحديث الإدارة والمنظومة التشريعية وفي مقدمتها القوانين المنظمة لمجلس مساهمات الدولة والمجلس

الوطني للاستثمار مع العمل على ملاءمة المنظومة المالية مع مقتضيات الاقتصاد الحر واعتماد نماذج تمويل

غير تقليدية على غرار الصيرفة الإسلامية.

وقال إن "كسب الرهان الاقتصادي يعد السبيل الأمثل للمحافظة على استقلالية القرار السياسي وتثبيت مبدأ سيادة

الدولة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي"، داعيًا كل الفاعلين في المجتمع إلى بذل الجهود من أجل مواجهة مختلف

المخاطر المحدقة بالبلاد من بينها الارهاب والجريمة المنظمة.





وأشاد بجهود الجيش الجزائري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مبرزا أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية.





وجدد دويبي موقف حركة النهضة الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى إقامة

دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.