رسميا.. تويوتا تكشف عن سيارتها "كورولا 2020" الجديدة كلياً (فيديو وصور)

كشفت تويوتا رسمياً عن كورولا 2020 الجديدة كلياً، أهم سياراتها على الإطلاق والسيارة الأكثر مبيعاً في العالم بتغيير جذري وتقنيات جديدة.





في السنوات الماضية أصبح تصميم كورولا متأخر عن منافساتها مثل هوندا سيفيك وهيونداي إلنترا وكيا سيراتو اللذين تميزوا بتصميم عصري أكثر، ولكن ليس بعد الآن، حيث وفرت تويوتا نقلة نوعية في تصميم الجيل الجديد لتنضم إلى شقيقاتها كامري وأفالون بلمسة من الحدة والفخامة.





كشفت تويوتا عن كورولا 2020 في معرض Guangzhou العالمي للسيارات في الصين بفئتين، الرياضية والفاخرة. قد تختلف عن الفئات التي ستصل إلى أسواقنا المحلية ولكن أساس التصميم واحد. الجيل الثاني عشر من كورولا يظهر في المقدمة بشبك كبير ومصابيح حادة LED بينما تظهر الخلفية بتصميم أقل حدة، مع مرايا بارزة على الجانبين.





من حيث الحجم، تأتي كورولا 2020 مبنية على قاعدة عجلات TGNA بنفس طول الجيل السابق، وأصبحت أطول بـ 10 ملم وأعرض بـ 5 ملم وأكثر إنخفاضاً بـ 45 ملم ويبلغ طول الجيل الجديد 4.64 متر و 1.78 متر للعرض، ويبلغ ارتفاع السيارة 1.435 متر بانخفاض بلغ 2 سم مع التركيز على انخفاض غطاء المحرك تحديداً لرؤية وقيادة أفضل. من الداخل حصلت كورولا 2020 على تحديثات جديدة ولم تحصل على تغيير ثوري كما هو الحال في الخارجية، ويظهر الكونسول الوسطي المحدث، مع الشاشة البارزة بمقاس 7 انش للفئات الأساسية و 8 انش للفئات الأعلى. تأتي الشاشة بنظام Entune 3.0 وتدعم نظامي آبل كاربلاي وأمازون أليكسا. وأخيراً يظهر المقود الجديد وشاشة العدادت الرقمية.





ميكانيكياً تؤكد تويوتا حصول كورولا 2020 على تحسينات عديدة تساعد في زيادة ثباتها وتوفير تجربة قيادة وتحكم أفضل من الجيل السابق، أما المحركات فتتوفر فئة XSE بمحرك 4 سلندر طولي بسعة 2.0 لتر بقوة 169 حصان وبناقل حركة CVT، بالإضافة لتوفرها بخيار محرك 4 سلندر بسعة 1.8 لتر وبقوة 132 حصان لتر لفئات L وLE و ELE. قد تختلف المحركات من سوق إلى آخر، ويتوقع أن تستمر كورولا 2020 بالتوفر بمحركي 4 سلندر 1.6 لتر و 4 سلندر بسعة 2.0 لتر المعتادين في أسواقنا المحلية.





أخيراً ستصل كورولا 2020 إلى الأسواق في الربع الثاني من عام 2019 وسوف تكون البداية بـ 150 بلد مختلف نظراً لأهمية هذه السيارة للسوق العالمي.