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إطلاق نسخة جديدة من حاسوب Raspberry Pi 3 .. تعرف على سعره!

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:03 م
إطلاق نسخة جديدة من حاسوب Raspberry Pi 3 .. تعرف على سعره!
Raspberry Pi 3
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أعلنت مؤسسة راسبيري والتي تهدف إلى توفير تقنيات الحاسوب العالية إلى المستخدمين حول العالم

 بأقل الأسعار عن إطلاق حاسوبها Raspberry Pi 3 Model A+ والذي يأتي بسعر 25$ فقط ويحمل معظم المزايا المتوفر في نسخة Raspberry Pi 3 ذات سعر 35$.

ويحمل الجهاز الجديد معالج برودكوم رباعي النوى بتردد 1.4 جيجا هيرتز مثل النسخة الأغلى، ونفس الأمر ينطبق على تقنية البلوتوث 4.2، وتقنية الواي فاي بتردد 2.4 جيجا هيرتز و5 جيجا هيرتز.

لكن يبدو أن الـ10$ التي سببت تراجع السعر كان سببها عدم وجود منفذ سلي للنت وكذلك وجود رام 512 جيجا بايت بدلًا من 1 جيجا بايت، بالإضافة إلى وجود منفذ USB واحد بدلًا من 4.

ويمكن القول أن جهاز Pi 3 A+ يقدم العديد من المزايا للمستخدمين بسعر منخفض جدًا، وهي مزايا تؤهله على القيام بالمهام البسيطة بأقل الأسعار.

ولمن لا يعرف راسبيري، فهي تقدم أجهزة الحاسوب البسيطة التي تحتوي معالجات ومنافذ وغيرها من الأساسيات، وبدوره يقوم المستخدم بوصلها مع الشاشة والانترنت ولوحة مفاتيح وفأرة للتمتع بها، بالإضافة لوجود منافذ HDMI وكاميرا إضافية.
المزيد عن: تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Raspberry Pi 3
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