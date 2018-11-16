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شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:16 م
شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة
أحمد طه
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أمنية فوزي
 
أكدت الدكتورة منة طه، شقيقة أحمد طه الصيدلي المقتول بالسعودية، أن شقيقها قتل على يد 3 أشخاص وليس شخصًا واحدًا، وأن المتهم ليس مختل عقليًا.

وطالبت "طه"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، بإعدام المتهمين عن طريق قطع رؤوسهم، معقبًا: "السعودية تطبق أحكام الله، ومن قتل يقتل".

وقالت إنه أرسل لها فيديو مقالب على الفيس بوك قبل وفاته بساعة واحدة، لافتة إلى أن المتهم تربص لشقيقها وطعنه 7 طعنات، متابعة: "المتهم مرحمش أخويا بسبب باكيت بامبرز".

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