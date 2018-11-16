يوتيوب Yalla Shoot تابع مباراة فرنسا وهولندا الودية HD بدون تقطيع| يلا شوت| كورة لايف| الاسطورة| شاهد ماتش فرنسا Live
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:49 معيد طارق
يوتيوب Yalla Shoot تابع مباراة فرنسا وهولندا الودية اتش دي بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة | شاهد ماتش فرنسا Live
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وقرر ديشامب استدعاء فيرلاند ميندي، لاعب ليون، بدلا من بينجامين ميندي في قائمة الديوك، وهو الاستدعاء الأول للاعب الذي فاضل بين اللعب لفرنسا والسنغال خلال الفترة الماضية.
يوتيوب Yalla Shoot تابع مباراة فرنسا وهولندا الودية اتش دي بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة | شاهد ماتش فرنسا Live
سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما ييتضيف منتخب هولندا نظيره الفرنسي بطل العالم في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية، شاهد مباراة هولندا وفرنسا بث مباشر بدون تقطيع اليوم الجمعة.
يدخل أبطال العالم هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية على منتخب هولندا، الديوك الفرنسية قادمون من فوز على على المنتخب الألماني في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 16 من أكتوبر من الشهر الجاري، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، يدخل رفقاء كيليان مبابي هذا اللقاء متصدرين المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، من فوزين وتعادل ولم يتلقوا أي خسارة حتى الآن في البطولة، لايف ماتش فرنسا وهولندا بث مباشر وسريع.
على الجانب الآخر المنتخب الهولندي الذي يكتفي بوصافة المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز وهزيمة، سيسعى لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط في هذه القمة، على حساب أبطال العالم الذي يتصدر المجموعة، منتخب هولندا كان قد خاض لقاء ودي أمام المنتخب البلجيكي يوم 16 من الشهر الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم .
وتنقل مباراة فرنسا وهولندا على قناة 6 beIN SPORTS HD، كول كورة مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم الجمعة 16-11-2018.
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