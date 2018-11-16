خيسوس فاييخو يتلقى هدية ثمينة بإصابة ناتشو وراموس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدافع الإسباني الشاب، خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد، قد اكتمل شفائه من الإصابة الأخيرة التي كان يعاني منها.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يحصل خيسوس فاييخو على بعض الدقائق مع الفريق في المُباريات المقبلة بعد أن تعافى من الإصابة الأخيرة.



