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خيسوس فاييخو يتلقى هدية ثمينة بإصابة ناتشو وراموس

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:39 م
خيسوس فاييخو يتلقى هدية ثمينة بإصابة ناتشو وراموس
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدافع الإسباني الشاب، خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد، قد اكتمل شفائه من الإصابة الأخيرة التي كان يعاني منها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يحصل خيسوس فاييخو على بعض الدقائق مع الفريق في المُباريات المقبلة بعد أن تعافى من الإصابة الأخيرة.

ولكن قرار مشاركة اللاعب سوف يعتمد على المدرب، بعد إصابة كلا من ناتشو فيرنانديز وسيرخيو راموس (مع المنتخب ضد كرواتيا) فإن مُشاركته سوف تكون متوقعة.
المزيد عن: فاييخو خيسوس ريال مدريد إصابة راموس وناتشو
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