جولة مع الفنانين.. خالد الصاوي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع تامر حسني

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الجمعة.





ندى بسيوني تدعو بالشفاء لمحمود الخطيب

حرصت الفنانة ندى بسيوني، على تمني الشفاء للكابتن محمود الخطيب إثر تعرضه لوعكة صحية.





ودونت "بسيوني" تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قالت خلالها:"‏تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن ‎محمود الخطيب أعاده الله سالما لوطنه وأهله ومحبيه".

محمد رمضان يظهر ابنته للجمهور

نشر الفنان محمد رمضان، لأول مرة صورة لابنته كنز على حسابه بموقع الصور الشهير "انستجرام".





وظهرت الفتاة صورة طبق الأصل من والدها، وعلق "رمضان" على الصورة قائلًا: "اللهم لا تحرم أحدا من عائلته.. كنز محمد رمضان".





خالد الصاوي يكشف عن فيلمه الجديد مع تامر حسني

كشف الفنان خالد الصاوي، عن تفاصيل فيلمه المرتقب الذي من المقرر أن يشارك في بطولته مع الفنان تامر حسني.





ونشر "الصاوي" صورة تجمعه بالفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" ودون عليه معلقًا:"أخويا الجميل والمتألق النجم تامر حسني. مبروك علينا فيلم حمزة يا أبو أدم ويجعله خير علينا كلنا".





وتابع مضيفًا:"تامر حسني صوت وموهبة وأداء مشرف على كافة المستويات ورجولة. دعواتكم لينا".





محمود حميدة يروج لـ "ورد مسموم"

روج الفنان محمود حميدة لفيلمه الجديد "ورد مسموم" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ونشر "حميدة" صورة له من كواليس الفيلم، معلقًا عليها:"ورد مسموم الأربعاء 28 نوفمبر في دور العرض المصرية".





الجدير بالذكر؛ أن فيلم "ورد مسموم" مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشطي "ورود سامة لصقر" ويشارك في بطولته كوكي وإبراهيم النجاري وصفاء الطوخي بجانب ظهور خاص لمحمود حميدة.







