الآن.. مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر | france ONLINE | بث مباشر مباراة فرنسا وهولندا دوري الأمم الأوروبية لايف

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فرنسا وهولندا بث مباشر دوري الامم الاوروبية 2018-2019 المجموعة الاولي الجولة الخامسة , في اطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الاولي من الدوري الاول لدوري الامم الاوروبية سنكون علي موعد مع مباراة قوية ستجمع بين منتخبي فرنسا وهولندا علي ملعب يوهان كرويف ارينا.





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منتخب الديوك الفرنسية يريد مواصلة الانجازات بعد الفوز بكأس العالم بقيادة المدرب الفرنسي المخضرم ديديه ديشامب لاعب منتخب فرنسا السابق وبطل العالم كلاعب وكمدرب في المقابل منتخب الطواحين الهولندية الذي يمر بفترة صعبة للغاية ويحاول ترتيب اوراقه من جديد وتحقيق الانتصار علي فرنسا قبل موقعة المانيا بعد أيام قليلة.

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المباراة ستكون قوية و صعبة بين الفريقين حيث يمتلك الفريق الفرنسي ترسانة من النجوم في كل الخطوط و يمتلك خط هجوم جبار بقيادة مبابي و جريزمان و خلفهما بوجبا الذين يتناقلوا الكرة في دفاعات المنافس بكل سهولة في المقابل المنتخب الهولندي يمتلك عناصر شابة مثل ديباي وفان دايك وسيلجأ للدفاع أمام بطل العالم والاعتماد علي الهجمات المرتدة.