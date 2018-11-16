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ييتضيف منتخب هولندا نظيره الفرنسي بطل العالم في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية، شاهد مباراة هولندا وفرنسا بث مباشر بدون تقطيع اليوم الجمعة.لايف .. بث مباشر مباراة فرنسا وهولندا مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 مباراة في دوري الأمم الأوروبية france Holland.

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الفرنسيون متصدرون المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، من فوزين وتعادل ولم يتلقوا أي خسارة حتى الآن في البطولة، لايف ماتش فرنسا وهولندا بث مباشر وسريع.

المنتخب الهولندي الذي يكتفي بوصافة المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز وهزيمة، سيسعى لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط في هذه القمة، على حساب أبطال العالم الذي يتصدر المجموعة، منتخب هولندا كان قد خاض لقاء ودي أمام المنتخب البلجيكي يوم 16 من الشهر الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم .لايف .. بث مباشر مباراة فرنسا وهولندا مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 france vs holland مباراة في دوري الأمم الأوروبية.

مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا مباشر كورة اون لاين HD بث مباشر مباراة فرنسا وهولندا | كورة لايف | يلا شوت



وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 6، بصوت المعلق خليل البلوشي.وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة 2/1 في مباراة الذهاب في فرنسا.ويملك المنتخب الفرنسي 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 3 نقاط لهولندا، في حين يقبع المنتخب الألماني في المركز الأخير. بث مباشر مباراة فرنسا وهولندا مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 مباراة في دوري الأمم الأوروبية