ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عبدالمحسن سلامة عن ساطع النعماني: نموذج للمصري الشهم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:31 م
عبدالمحسن سلامة عن ساطع النعماني: نموذج للمصري الشهم
ساطع النعماني
طباعة
رقية جمال
 
قدم الكاتب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، العزاء في وفاة الشهيد العميد ساطع النعماني، قائلًا: "خالص العزاء في ساطع النعماني، نموذج المصري البطل الشهم المحترم الذي لا يخاف".

وأضاف "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "ملفات ساخنة" على فضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن ساطع النعماني أُصيب مثل باقي أبناء مصر الأبطال من الجيش والشرطة في أحداث غادرة وعدوان وغدر غير مبرر.

وتابع، أن ساطع النعماني ابن مصر وليس ابن أسرته فقط، وخالص العزاء لمصر بأكملها، مؤكدًا أن إطلاق اسمه على ميدان النهضة شئ عظيم، لكن الأفضل لو تم هذا في حياته.
المزيد عن: ميدان النهضه عبدالمحسن سلامة ساطع النعماني الشهيد ساطع النعماني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
0
x
21:45
0
فرنسا
سلوفاكيا
0
x
21:45
0
أوكرانيا
ويلز
0
x
21:45
0
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
1
x
16:30
1
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
1
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
3
x
18:00
2
تونس
المغرب
0
x
21:00
0
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 10:00:01 PM