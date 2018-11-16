عبدالمحسن سلامة عن ساطع النعماني: نموذج للمصري الشهم

قدم الكاتب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، العزاء في وفاة الشهيد العميد ساطع النعماني، قائلًا: "خالص العزاء في ساطع النعماني، نموذج المصري البطل الشهم المحترم الذي لا يخاف".



وأضاف "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "ملفات ساخنة" على فضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن ساطع النعماني أُصيب مثل باقي أبناء مصر الأبطال من الجيش والشرطة في أحداث غادرة وعدوان وغدر غير مبرر.



وتابع، أن ساطع النعماني ابن مصر وليس ابن أسرته فقط، وخالص العزاء لمصر بأكملها، مؤكدًا أن إطلاق اسمه على ميدان النهضة شئ عظيم، لكن الأفضل لو تم هذا في حياته.

