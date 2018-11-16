franc|مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 دوري الأمم الأوروبية 2018 - كول كورة ON

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب فرنسا، في المباراة التي ستجمعهما في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "فينورد"، في الجولة الخامسة، عن المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

جاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: سيليسن





خط الدفاع: بليند وفان ديك ودي ليخت ودومفريس





خط الوسط: دي رون وفاينالدوم ودي يونج





خط الهجوم: ديباي وبابل وبيرجوين