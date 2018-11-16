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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة خلال نقلهم لـ"صباحية" عروسين بطوخ

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:30 م
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة خلال نقلهم لـصباحية عروسين بطوخ
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محمد نبيل
 
أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إثر انفجار أحد الإطارات على الطريق الحر بمركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بالواقعة، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث وسيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة نصف نقل يستقلها مجموعة من الأشخاص بالطريق الحر كانوا في طريقهم لتهنئة عروسين بـ"الصباحية" انفجر أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق وإصابة 8 أشخاص من مستقليها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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