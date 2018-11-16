6 مفاجآت في القائمة الإفريقية تُحدد هوية "الراحلين" عن الأهلي في الانتقالات الشتوية (تقرير)

اختار الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي كارتيرون 23 لاعبًا للانضمام لقائمة الفريق الإفريقية والتي يشارك بها في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وضمت قائمة الأهلي الإفريقية كل من: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وساليف كوليبالي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وعلي معلول، وأيمن أشرف؛ وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وإسلام محارب؛ ومحمد شريف، وميدو جابر، وأحمد حمودي، ووليد سليمان، وناصر ماهر؛ ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومروان محسن.





وشهدت قائمة الأهلي الإفريقية عدة مفاجآت بشأن اللاعبين المختارين ضمن القائمة وكذلك المستبعدين، وأول هذه المفاجآت كان استبعاد أحمد الشيخ رغم احتياج الفريق لجهوده في الفترة الحالية مما يؤكد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء في يناير القادم، وأكدت تقارير صحفية بدء اللاعب بالفعل في البحث عن عروض للرحيل عن الأهلي.





والمفاجأة الثانية كانت استبعاد أحمد علاء مدافع الفريق الشاب والذي ضمه الأهلي من الداخلية الصيف الماضي لتدعيم خط دفاعه لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق، مما قد يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل خلال الانتقالات الشتوية إذا لم يتم قيده بالقائمة في يناير المقبل.





ومن المفاجآت أيضًا غياب مؤمن زكريا عن قائمة الأهلي الإفريقية، وجاء ذلك بسبب تمرده ورفضه التوقيع علي عقود التجديد مع القلعة الحمراء مما يؤكد اقتراب رحيل اللاعب عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





استبعاد الثنائي الشاب أحمد حمدي وأكرم توفيق من قائمة الأهلي الإفريقية كان مفاجأة ايضًا لجماهير القلعة الحمراء، خاصة وأن اللاعبان من العناصر الجيدة وكان يري البعض ضرورة منحهما فرصة المشاركة مع الفريق أسوة بباقي اللاعبين الذين حصلوا على أكثر من فرصة، ولكن بعد استبعادهما من القائمة أصبح أمر رحيلهما حتي ولو على سبيل الإعارة وارد جدًا خلال الميركاتو الشتوي، إلا إذا نجح أحدهما في حجز مكانًا بالقائمة خلال فترة القيد الافريقي في يناير.





وشهدت القائمة تواجد محمد نجيب مدافع الفريق صاحب الـ35 عامًا مما يثير علامة استفهام كبيرة؟، حيث طالبت الجماهير الحمراء بضرورة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما اشارت بعض التقارير الصحفية لتفكير اللاعب في الاعتزال نهائيًا، ولكن قيده في القائمة الإفريقية يؤكد بنسبة كبيرة استمرار "نجيب" مع الأهلي.





أما بالنسبة لباقي المستبعدين من القائمة الإفريقية فهي أسماء تبدو منطقية للجماهير الحمراء، حيث أن استبعاد الثنائي باسم علي وصبري رحيل يأتي بعد خروجهما بنسبة كبيرة من حسابات الجهاز الفني للفريق وأصبحا على أعتاب الرحيل عن الأهلي خلال انتقالات يناير.





أما بخصوص الخماسي جونيور أجايي ورامي ربيعة وصالح جمعة وعمرو بركات وعمرو جمال، لا يحق للأهلي قيدهم إفريقيا في القائمة الأولى، إلا بعد القيد محليا، حيث يتم معاملتهم كـ"صفقات جديدة".





ويحق النادي الأهلي إضافة 7 لاعبين لقائمته الإفريقية في شهر يناير المقبل، وهو الحد الأقصى المسموح به في القائمة.