توفيق عكاشة منتقدًا المذيعات المحجبات: "عندهم انفصام في الشخصية"
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:32 مهدى عبدالرازق
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك مؤسسات إعلامية تهتم بتعيين الشباب والفتيات ذو الجمال الصارخ لسحب اهتمام ونظر المشاهدين.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك مذيعات يصرخن أن من حقهم ارتداء الحجاب والظهور به على الفضائيات، معقبًا: "من حقك تلبسي الحجاب، ولكن هل الإسلام قال انك تلبسي الحجاب وتحطي على وشك 3 كيلو مكياج".
وأضاف منفعلا: "ده انفصام في الشخصية، بتغطي شعرها، وتحط 3 كيلو مكياج.. فين الحجاب".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك مذيعات يصرخن أن من حقهم ارتداء الحجاب والظهور به على الفضائيات، معقبًا: "من حقك تلبسي الحجاب، ولكن هل الإسلام قال انك تلبسي الحجاب وتحطي على وشك 3 كيلو مكياج".
وأضاف منفعلا: "ده انفصام في الشخصية، بتغطي شعرها، وتحط 3 كيلو مكياج.. فين الحجاب".
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