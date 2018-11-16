اليابان تتعادل مع فنزويلا وديا

حافظ المنتخب الياباني على سجله الخالي من الهزائم بقيادة مدربه الجديد هاجيمي موريياسو، وذلك بتعادله مع ضيفه الفنزويلي 1-1 الجمعة في مباراة دولية ودية تدخل ضمن استعداداته لكأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في الإمارات.





وافتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة 39 بهدف لهيروكي ساكاي، وجاء من تسديدة "طائرة" إثر ركلة حرة نفذها شويا ناكاجيما.





لكن توماس رينكون أدرك التعادل للضيوف في الدقائق الأخيرة من اللقاء عبر ركلة جزاء تسبب بها ساكاي بالذات (81)، حارماً "الساموراي الأزرق" من تحقيق فوزه الرابع من أصل أربع مباريات خاضها بقيادة موريياسو الذي خلف أكيرا نيشينو بعد مونديال روسيا الصيف المنصرم حيث وصلت اليابان إلى ثمن النهائي قبل الخروج على يد بلجيكا (2-3).





وفاز المنتخب الفلسطيني على ضيفه الباكستاني 2-1 الجمعة في الرام وضاحية البريد.





ويدين المنتخب الفلسطيني بفوزه إلى نظمي البدوي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 78، بعد أن سجل الضيوف هدف التقدم عبر حسن بشير (16) قبل أن يعادل أليكسيس نورامبوينا المولود في تشيلي بهدفه الأول بقميص فلسطين (36).



