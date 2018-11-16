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أخبار كرواتيا - استبعاد راكيتيتش من مواجهة إنجلترا للإصابة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:24 م
أخبار كرواتيا - استبعاد راكيتيتش من مواجهة إنجلترا للإصابة
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ريهام عبد المحسن
 
استبعد زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا إيفان راكيتيتش نجم المنتخب من القائمة الفريق الاي تستعد لمواجهة إنجلترا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.


وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن راكيتيتش يعاني من إصابة على مستوى الفخذ الأيمن تسببت في مغادرته لمعسكر كرواتيا ليعود إلى برشلونة من أجل الخضوع للفحص الطبي.


وشهدت مباراة إسبانيا وكرواتيا التي أقيمت أمس الخميس خروج راكيتيتش في الدقيقة 67 من المباراة ليحل نيكولا فلاسيتش بديلاً له بعد شكواه من بعض الآلام ما جعله يتحدث مع طبيب منتخب كرواتيا فور خروجه.


يذكر أن مواجهة كرواتيا مع إنجلترا مصيرية لأنها ستحدد الفريق المتأهل للمرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية في حالة فوز أي من منهما أما في حالة التعادل بينهما ستصعد إسبانيا.

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