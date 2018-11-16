عبدالمحسن سلامة عن شهداء الصحافة: "فاتورة كان لا بد أن تُدفع لحماية الوطن"

قال الكاتب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الصحفي هو إنسان، ولو فقد حسه يفقد جزء كبير جدًا من قدرته على الكتابة والرصد وتوصيل الإحساس الحقيقي للقارئ.



وأضاف "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "ملفات ساخنة" على فضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن الصحافة فقدت العديد من عناصرها النشطة جراء العمليات الإرهابية، وهذا شئ مُحزن جدًا، لكن دم الصحفيين ليس أغلى من دم أي مواطن مصري، وهؤلاء شهداء مثل باقي أفراد الشعب.



وشدد، على ضرورة أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، فهذه فاتورة كان لا بد أن تدفع لحماية هذا الوطن، ومستقبل هذا الوطن.

