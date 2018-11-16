بعد تخطي تونس.. المكسيكي "أجيري" يُحقق "العلامة الكاملة" مع منتخب مصر

خطف منتخب مصر بقيادة المكسيكي "أجيري" فوزًا قاتلًا من نظيره التونسي بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.





وجاءت أهداف منتخب مصر عبر كل من، محمود حسن تريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح، بينما أحرز هدفي تونس اللاعب نعيم السليتي.





ويعتبر هذا الفوز الرابع على التوالي للمكسيكي خافيير أجيري خلال 4 مباريات خاضها مع منتخب مصر منذ توليه قيادة الفراعنة خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.





وبدأ "أجيري" مشواره مع الفراعنة بتحقيق فوزًا كاسحًا على منتخب النيجر بسداسية نظيفة في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، ثم تغلب على منتخب سوازيلاند بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة.





وكرر "أجيري" انتصاره على المنتخب السوازيلاندي في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية بنتيجة 2-0، قبل أن يحقق انتصاره الرابع على حساب منتخب تونس مساء اليوم بنتيجة 3-2، ليُحقق المدرب المكسيكي "العلامة الكاملة" مع منتخب مصر.





ورفع منتخب مصر رصيده إلي 12 نقطة ويحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن منتخب تونس صاحب الصدارة، وضمن المنتخبين تأهلهما رسميًا إلي نهائيات أمم إفريقيا منذ الجولة الماضية.