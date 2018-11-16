بعد هدفه في تونس.. باهر المحمدي يقص شريط أهدافه الدولية مع منتخب مصر

سجل باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي هدف منتخب مصر الثاني في شباك منتخب تونس خلال المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا، وانتهت بفوز الفراعنة 3-2.





ويعتبر هذا الهدف الدولي الأول لـ"باهر المحمدي" مع منتخب مصر، وسجله من رأسية رائعة في الدقيقة 32 من زمن المباراة.





هذا الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ12 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب تونس، وضمن المنتخبين تأهلهما رسيمًا لبطولة أمم إفريقيا 2019.



