للمرأة.. 5 أغراض احرصي على شرائها في black friday؟

تبدأ المحلات والمتاجر في عرض سلعها بأرخص الأسعار، التي قد تصل إلى 90 بالمائة فى عروض وتخفيضات الجمعة السوداء "بلاك فرايداى"، حيث أن كثير من الفتيات يضعن قائمة بأهم الأغراض، التي يرغبن في شرائها في البلاك فرايداي بأرخص الأسعار، عليكي استغلال ذلك اليوم في شراء بعض الأغراض الشتوية، والتي سيصعب عليكي شرائها في موسمها بسبب غلاء أسعار ملابس وأغراض الشتاء، لذا تقدم "الفجر"، أغراض احرصى على شرائها سيدتى فى الـبلاك فرايداى"، من خلال التقرير التالى.





1-حقيبة جلد طبيعية، وهي قطعة أساسية يجب أن تمتلكينها في خزانتك، اختاري اللون الذي تستخدمينه باستمرار واحرصي على اقتناء حقيبة جديدة ذات جلد طبيعي بهذا اللون بسعر رخيص.





2-حذاء شتوي جلد أنيق، فالبوت الطويل من أكثر الاستايلات المقربة لقلوب الفتيات في الشتاء، ولأن أسعاره دائمًا ما تكون مرتفعة كل موسم، فاحرصي على شرائه في البلاك فرايداي خاصة مع اقتراب موسم الشتاء.





3-معطف أنيق شتوي، فهو أيضًا من الأغراض مرتفعة الأسعار، وهو قطعة أساسية لن تتخلي عنها في خزانتك، فاحرصي على أن يكون أنيقًا ومميزًا.





4-نظارة شمسية أنيقة، فالبلاك فرايداي فرصة رائعة لاقتناء نظارة شمسية تكمل إطلالتك سواء بالصيف أو الشتاء.





5-مكياج بماركات عالمية شهيرة، فهو حلم الكثير من الفتيات لكن دومًا ما يجدن صعوبة في شراء بعض الأدوات التجميلية بسبب أسعارها، ففي البلاك فرايداي فرصة هائلة اغتنميها في تجديد أدوات التجميل الخاصة بك.



