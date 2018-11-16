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يواجه منتخب فرنسا مضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على أرضية ملعب فينورد بمدينة روتردام على الأراضي الهولندية، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة france HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

ولم يعرف منتخب فرنسا طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 8 مباريات دولية خاضها منتخب الديوك، وفي مقابل ذلك نجح منتخب فرنسا في تحقيق الانتصار في 6 مباريات، كما سقط منتخب فرنسا في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة france HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

ولم يبقِ أمام منتخب فرنسا سوى مباراة دولية واحدة فقط لا غير في العام الحالي 2018، حيث يواجه منتخب فرنسا في هذه المباراة نظيره منتخب الأوروغواي في يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 في مباراة دولية ودية.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة france HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة منتخب فرنسا في هذه المباراة على النحو التالي: هوغو لوريس / بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز / نغولو كانتيِ / بليز ماتويدي / ديميتري باييت / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.





أما على الجانب المقابل لم يعرف منتخب هولندا طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 8 مباريات دولية خاضها منتخب الطواحين الهولندية، وفي مقابل ذلك نجح منتخب هولندا في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط منتخب هولندا في فخ التعادل في 3 مباريات.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة france HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

ولم يبقِ أمام منتخب هولندا سوى مباراة دولية واحدة فقط لا غير في العام الحالي 2018، حيث يواجه منتخب هولندا في هذه المباراة مضيفه منتخب ألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية في يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018.





ويحتل منتخب فرنسا في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في الرابطة الأولى في بطولة دوري الأمم الأوروبية مع امتلاكه في رصيده 7 نقاط، وفي مقابل ذلك يحتل منتخب هولندا في الوقت الحالي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة ذاتها مع امتلاكه في رصيده 3 نقاط.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة france HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب فرنسا مع مضيفه منتخب هولندا عبر قناة Bein Sports HD2 المشفرة بصوت المعلق خليل البلوشي، وذلك في تمام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 22:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.