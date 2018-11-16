فان دايك: لولا إصابة صلاح لفزنا بالأبطال.. وفاران أفضل من راموس

أكد الهولندي، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح زميله بالفريق، لو لم يتعرض للإصابة في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، لتغيرت الكثير من الأمور خلال المباراة.





وقال فان دايك خلال تصريحات صحفية: "أنا احترم راموس ولكنه بالنسبة لي ليس المدافع الافضل في العالم، زميله فاران أراه افضل واقوى".





وأضاف: "أنا لا أدافع مثل راموس، فأنا أحاول تجنب المواقف التي يضع نفسه بها ولا أقوم حتى بنفس الانزلاقات".





وواصل: "بمجرد استبدال صلاح تغير ريال مدريد كثيرا من الناحية الذهنيه، فجأة ضغط كل من مارسليو وبنزيما ورونالدو على ترنت ألكسندر - أرنولد تاركين خلفهم فراغ كبير، وفي وجود صلاح لم يكونوا ليجرؤوا على ذلك".



