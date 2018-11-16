يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:10 معمرو عادل
يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة
موعد مباراة فرنسا وهولندا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة مضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على ملعب فينورد في مدينة روتردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.
يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة
ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب فرنسا وأيضاً عشاق منتخب هولندا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا وهولندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا.
يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة
وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا وهولندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وهولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.
يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة
موعد مباراة فرنسا وهولندا
موعد مباراة فرنسا وهولندا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة مضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على ملعب فينورد في مدينة روتردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.
يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة
وتنطلق مباراة فرنسا وهولندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.
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