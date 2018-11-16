يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة

موعد مباراة فرنسا وهولندا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة مضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على ملعب فينورد في مدينة روتردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب فرنسا وأيضاً عشاق منتخب هولندا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا وهولندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة فرنسا اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر يلا كورة