حزب مستقبل وطن ببدر يدعو أهالي المدينة لحضور احتفالية المولد النبوي

دعت أمانة حزب "مستقبل وطن"، في مدينة بدر أهالي جميع الأحياء إلى حضور احتفالية ذكرى "المولد النبوي الشريف" يوم الإثنين المقبل الموافق (19- 11- 2018) الساعة 6.30 مساءً بمركز شباب المدينة تحت شعار"كلنا نعمل من أجل مصر".





ستقام الاحتفالية برعاية كلاً من الدكتور محمد سليمان الأمين العام للحزب بمدينتى "بدر، الشروق"، والأستاذ ناجد شنب أمين الحزب بمدينة بدر، والأستاذ محمد الزعيم الأمين المساعد بمدينة بدر، وحضور جميع القيادات الشعبية والتنفيذية للمدينة.





سيحضر الاحتفالية كلاً من الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار علماء بالأزهر الشريف، والدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة وعضو مجلس النواب، الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لفضيلة مفتى الديار المصرية، الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم، الدكتور عصام الروبى الداعية الإسلامي، الدكتور عبدالهادى القصيبى نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" ورئيس ائتلاف دعم مصر، المبتهل الشيخ على الحسينى على، القارئ الشيخ محمود الخشت، المذيع محمد عبدالحق، فرقة النيل للإنشاد الديني.



