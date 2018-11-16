يلا شوت .. France اليوم | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

تبحث فرنسا بطلة العالم عن نقطة التعادل أمام مضيفتها هولندا لتحسم اليوم (الجمعة) بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.





وحققت فرنسا المنتشية من تتويجها الثاني بلقب المونديال الصيف الماضي في روسيا، بداية جيدة، فتعادلت مع ألمانيا خارج ملعبها سلبا، ثم فازت على ضيفتها هولندا 2-1 قبل أن تسقط ألمانيا الشهر الماضي 2-1 في باريس في ظل تألق مهاجمها اليافع كيليان مبابي.

يلا شوت .. France اليوم | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

في المقابل، عوضت هولندا بدايتها البطيئة بفوز ساحق على ضيفتها ألمانيا 3- صفر، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط، وهي تحتاج إلى التغلب على فرنسا اليوم في روتردام بحال أردات الإبقاء على آمال التأهل، علما بأن المباراة الأخيرة في المجموعة تجمع في 19 الحالي بين هولندا وألمانيا التي فقدت الأمل بالتأهل.

يلا شوت .. France اليوم | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

لكن فرنسا التي تواجه الأوروغواي وديا الثلثاء تعاني من عدة إصابات في صفوفها. وسيغيب عنها لاعبا مانشستر يونايتد الإنكليزي بول بوغبا وأنطوني مارسيال ولاعب مانشستر سيتي بنجامان مندي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ظهير أتلتيكو مدريد الإسباني لوكاس هرنانديز ومدافع برشلونة صامويل أومتيتي، فيما يتعافى قلب دفاع ريال مدريد الإسباني رافايل فاران من إصابة بفخذه.





وتم تعويض مدافع سيتي بلاعب ليون فيرلان مندي (23 عاما) الذي ينضم إلى منتخب «الديوك» للمرة الأولى، فيما قرر المدرب ديدييه ديشان تعويض بوغبا ومارسيال بلاعبي الدوري الممتاز ايضا موسى سيسوكو (توتنهام) وألكسندر لاكازيت (أرسنال)، لكن الأخير لم يستطع تلبية الدعوة لاصابته أيضا، فأفاد مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الحسن بليا (25 عاما) من ذلك لكي ينضم الى المنتخب للمرة الأولى.

يلا شوت .. France اليوم | مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

بدورها، تبحث هولندا عن تحقيق الفوز وإصابة عصفورين بحجر واحد، للإبقاء على آمالها بصدارة المجموعة وضمان بقائها في المستوى الأول، ما يعني هبوط ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، إلى المستوى الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة، ويقدم المنتخب الهولندي تحت إشراف مدربه رونالد كومان مستويات جيدة، بعد فشله بالتأهل إلى كأس أوروبا 2016 وكأس العالم الأخيرة.