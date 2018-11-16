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توفيق عكاشة: الإخوان تولوا حكم مصر بخطة مُحكمة للقضاء عليها

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:10 م
توفيق عكاشة: الإخوان تولوا حكم مصر بخطة مُحكمة للقضاء عليها
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر ذاقت الأمرين من الإعلام الذي يستهدف التأثير على الدول العربية.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن الديمقراطية جاءت بأسوء من حكم مصر، معقبا: "مكنتش أتخيل أن الإخوان يجلسوا على حكم مصر، والناس كانت بتقول عليهم دول ناس بتوع ربنا".

وأضاف أن تولي الإخوان حكم مصر جاء بخطة محكمة الهدف منها القضاء على المجتمع المصري.
المزيد عن: مصر توك شو توفيق عكاشة الإخوان
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