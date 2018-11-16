تعرف على موعد أول ظهور تلفزيوني لـ حلا شيحة بعد خلعها الحجاب

فاجأت قناة dmc المصرية متابعيها باستضافة الفنانة حلا شيحا ضمن برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.





ويشكل ذلك الظهور التلفزيوني الأول للفنانة منذ إثارتها الجدل بعد خلعها الحجاب. وقد نشرت القناة على حسابها على “فيسبوك” مقطع فيديو ترويجي للحلقة.





وبدت فيه حلا وهي تتحدث عن العلاقة بين الفن والحجاب حيث رأت أن لا تعارض بينهما.



