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يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:04 م
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
فرنسا وهولندا
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عمرو عادل
 
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
يحل المنتخب الفرنسي ضيفًا على منافسه الهولندي، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة A1.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 6، بصوت المعلق خليل البلوشي.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة 2/1 في مباراة الذهاب في فرنسا.
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
ويملك المنتخب الفرنسي 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 3 نقاط لهولندا، في حين يقبع المنتخب الألماني في المركز الأخير.

وتم تقسيم المنتخبات الوطنية الـ55 لليويفا إلى 4 درجات (تسمى “دوريات”)، 12 فريقًا في الدوري A، و12 فريقًا في الدوري B، و15 فريقًا في الدوري C، و16 فريقًا في الدوري D.
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
وبالنسبة لدوري الأمم الأوروبية 2018/2019، قسمت كل درجة إلى 4 مجموعات تتألف من 3 أو 4 فرق، سيتأهل فائزو المجموعات الأربع في الدوري A إلى نصف نهائي دوري الأمم في يونيو 2019، وسيصعد أصحاب المراكز الأولى من كل الدوريات ماعدا الدوري A للمستوى الأعلى، وسيهبط أصحاب المراكز الأخيرة إلى المستوى الأدنى ماعدا الدوري D من المجموعة A1.
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
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