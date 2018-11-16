يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:04 معمرو عادل
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
يحل المنتخب الفرنسي ضيفًا على منافسه الهولندي، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة A1.
وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 6، بصوت المعلق خليل البلوشي.
وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة 2/1 في مباراة الذهاب في فرنسا.
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
ويملك المنتخب الفرنسي 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 3 نقاط لهولندا، في حين يقبع المنتخب الألماني في المركز الأخير.
وتم تقسيم المنتخبات الوطنية الـ55 لليويفا إلى 4 درجات (تسمى “دوريات”)، 12 فريقًا في الدوري A، و12 فريقًا في الدوري B، و15 فريقًا في الدوري C، و16 فريقًا في الدوري D.
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
وبالنسبة لدوري الأمم الأوروبية 2018/2019، قسمت كل درجة إلى 4 مجموعات تتألف من 3 أو 4 فرق، سيتأهل فائزو المجموعات الأربع في الدوري A إلى نصف نهائي دوري الأمم في يونيو 2019، وسيصعد أصحاب المراكز الأولى من كل الدوريات ماعدا الدوري A للمستوى الأعلى، وسيهبط أصحاب المراكز الأخيرة إلى المستوى الأدنى ماعدا الدوري D من المجموعة A1.
يلا شوت | بث حي | france | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر| Bein Sport 6
المزيد عن: موعد مباراة فرنسا وهولندا اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا كورة لايف مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا كورة ستار مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا كورة اون لاين مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وهولندا مشاهدة مباراة فرنسا اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة فرنسا اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا اليوم مشاهدة فرنسا ضد هولندا مشاهدة دوري الامم الاوروبية مباشر ماتش فرنسا وهولندا مباراة فرنسا وهولندا مباشر مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر يلا شوت مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر مجانا مباراة فرنسا وهولندا بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة فرنسا وهولندا مباراة فرنسا في دوري الامم الاوروبية