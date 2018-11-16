8 أماكن لم تقدم تخفيضات "بلاك فرايدي" ..تعرف عليها

شهدت معظم المحال الكبرى خصومات كبيرة في يوم "بلاك فرايداي"، بينما البعض لم يشارك وفضل إبقاء الأسعار كما هي، لذا تقدم "الفجر"، أبرز 8 أماكن لم تقدم تخفيضات الـ"بلاك فرايداى"، من خلال السطورالقليلة القادمة:





توشيبا العربي، المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية





SEIKO المتخصصة في بيع الساعات اليابانية





سوني، المتخصصة في الصناعة الالكترونية والهواتف الذكية





PHILI PS، المتخصصة في صناعة وبيع الأجهزة الإلكترونية.





HOOVER ، المتخصص في بيع الأجهزة المنزلية





TCL ،المتخصصة في صناعة وبيع الأجهزة الإلكترونية





SMART HOME ،للاجهزة المنزلية والالكترونية





تورنادو العربى، المتخصص في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية





يذكر أن البلاك فرايداى، هي يوم عالمي تُخفض فيه المتاجر من أسعار سلعها، وتمتد في مصر لشهر كامل، خلال الفترة من يوم الأحد 12 نوفمبر 2017 وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، وتشارك فيه بعض متاجر ومواقع بيع الأونلاين للمنتجات المختلفة، بخصومات وعروض تصل إلى 80%.



