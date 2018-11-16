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وفاة بطل سعودي في روسيا.. والسفارة بموسكو تعلق

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:01 م
وفاة بطل سعودي في روسيا.. والسفارة بموسكو تعلق
نجم رضوان
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الفجر السعودي
 

توفي بطل رفع الأثقال ولاعب المنتخب السعودي سابقا، نجم رضوان (47 عاما) غرقا في العاصمة الروسیة موسكو، في ظروف غامضة، فیما تتابع سفارة المملكة ملابسات الواقعة.

 

وذكرت السفارة السعودية بموسكو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنعى سفارة خادم الحرمين الشريفين في موسكو أسرة المواطن نجم بن عبدالله آل رضوان الذي وافته المنية الأربعاء 14/11/2018 في ضواحي مدينة موسكو غرقا في نهر كليازما".

 

وأضافت السفارة: "لا تزال السفارة تتابع مجريات التحقيقات والتحريات عن كثب وسيتم إصدار بيان نهائي حال الانتهاء من كافة الإجراءات".

 

يشار إلى أن البطل السعودي من سكان محافظة القطیف، ونال وسام أفضل لاعب عربي في الأردن عام 1999، وأفضل رباع عربي عام 2001 في تونس، وأول میدالیة ذھبیة سعودية بالدورة العربیة في لبنان عام 1995.

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