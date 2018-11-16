مشاهدة مباراة المغرب الآن
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:57 م
مشاهدة مباراة المغرب الآن
تصفيات بطولة أمم أفريقيا - تابع مع يوروسبورت البث المباشر لمباراة كرة القدم بين المغرب و الكاميرون . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00 يوم 11/16/18 . التغطية المباشرة تتيح لك متابعة كل اللحظات المهمة فور حدوثها. المواجهات المباشرة: يمكنك متابعة إحصائيات المباريات السابقة وزيارة الصفحة التفصيلية عن المباراة . إحصل على أحدث أخبار كرة القدم: مواعيد المباريات، النتائج والجداول .
مشاهدة مباراة المغرب الآن
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