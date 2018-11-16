ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة المغرب الآن

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:57 م
مشاهدة مباراة المغرب الآن
طباعة
 
مشاهدة مباراة المغرب الآن 

تصفيات بطولة أمم أفريقيا - تابع مع يوروسبورت البث المباشر لمباراة كرة القدم بين المغرب و الكاميرون . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00 يوم 11/16/18 . التغطية المباشرة تتيح لك متابعة كل اللحظات المهمة فور حدوثها. المواجهات المباشرة: يمكنك متابعة إحصائيات المباريات السابقة وزيارة الصفحة التفصيلية عن المباراة . إحصل على أحدث أخبار كرة القدم: مواعيد المباريات، النتائج والجداول .
مشاهدة مباراة المغرب الآن 
المزيد عن: مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون كورة اون لاين مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون على كورة ستار مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون ، مباراة المغرب والكاميرون مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون مباراة المغرب والكاميرون مباشر بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون يوتيوب بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون كورة ستار بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون كورة اون لاين بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون بين سبورت بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون بدون تقطيع بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون اليوم بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
1
x
16:30
1
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
1
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
3
x
18:00
2
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 8:30:00 PM