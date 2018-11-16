بث مباشر يلا شوت – مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر |bein sport لينك بدون تقطيع .. كورة ستار كورة لايف- kora sta

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سيكون عشاق الكرة الإفريقية على موعد مع مباراة قوية، عندما يحل منتخب الكاميرون ضيفًا ثقيلًا على نظيره المغربي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019، مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر اليوم الجمعة بث حي ولايف.

شهدت عملية الإقبال على تذاكر مباراة المغرب والكاميرون اليوم ، الجمعة ، حسب الجولة الخامسة ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019، وقد تم الاعلان عن ان عملية البيع لتذاكر اللقاء سوف تستمر، حتى يوم المباراة، وقد تم طرح أكثر من 40 ألف تذكرة للبيع للجماهير المغربية