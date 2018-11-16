يلا شوت Morocco بث مباشر المغرب والكاميرون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون اليوم HD بث مباشر MATCH

ويتنافس المنتخب المغربي في المجموعة الثانية مع الكاميرون ومالاوي وجزر القمر، ويحتل أسود الأطلسي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر المستضيف للبطولة، أسود الأطلس قادمين من تعادل إيجابي في الجولة الماضية أمام جزر القمر بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 16 من الشهر الجاري، وسيسعى رفقاء وليد أزارو من حسم هذه المواجهة لصالحهم ليضمنوا الـتأهل لنهائيات أمم أفريقيا برفقة الكاميرون المستضيفة للبطولة، شاهد البث المباشر لمباراة المغرب والكاميرون بث مباشر.

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واستدعى المدرب هيرفي رينارد 26 لاعبًا لمواجهة الكاميرون، وشهدت القائمة التي ضمت 26 لاعبًا، عودة الثنائي سفيان بوفال والمهدي بنعطية، وحضور اللاعب مبارك بوصوفة رغم ابتعاده عن المشاركة منذ فترة طويلة، وعدم توقيعه مع أي فريق في الفترة الحالية، وتواجد 3 حراس في القائمة هم ياسين بونو، منير المحمدي ومحمد رضا التاجنوتي، وسيتكون الدفاع من أسماء خبيرة هي نجم ريال مدريد السابق وبوروسيا دورتموند الحالي أشرف حكيمي، نبيل ديرار، مانويل دا كوستا، رومان سايس وحمزة منديل المهدي بن عطية ، وسيقود خط الوسط المخضرم كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة، وسيشاركهم النجم نور الدين أمرابط، ونصير المزراوي ووليد حجام يونس بلهندا، وأشرف داري وفيصل فجر وخالد بوطيب، وعبد الإله الحافظي وحكيم زياش وإسماعيل الحداد وصلاح الدين سعيدي، أما الهجوم فيتواجد به أيوب الكعبي، سفيان بوفال وأمين حارث ويوسف النصيري ووليد أزراو.

