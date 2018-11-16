رابط Maroc بث مباشر- مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر بتاريخ 16-11-2018 يلا شوت تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019| بث مباشر bein sport لينك بدون تقطيع مفتوح

ويتنافس المنتخب المغربي في المجموعة الثانية مع الكاميرون ومالاوي وجزر القمر، ويحتل أسود الأطلسي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر المستضيف للبطولة، أسود الأطلس قادمين من تعادل إيجابي في الجولة الماضية أمام جزر القمر بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 16 من الشهر الجاري، وسيسعى رفقاء وليد أزارو من حسم هذه المواجهة لصالحهم ليضمنوا الـتأهل لنهائيات أمم أفريقيا برفقة الكاميرون المستضيفة للبطولة، شاهد البث المباشر لمباراة المغرب والكاميرون بث مباشر.

اليوم بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون يلا شووت، تقام مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا يوم الجمعة 16/11/208، ويستضيف منتخب المغرب منافسه منتخب الكاميرون على أرضية ملعب محمد الخامس، ويأمل منتخب المغرب فى حجز بطاقة التأهل فى المجموعة، بينما يسعى منتخب الكاميرون فى تحقيق الانتصار والاستمرار فى نتائجه الإيجابية.





خدمة المغرب والكاميرون بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر HD بدون تقطيع مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون رابط شغال live مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر علىBEIN SPORTS |يلا يلا شوت يوتيوب HD كأس العالم 2018 بدون تقطيع، يلا شوت يوتيوب | مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع بجودة عالية | كورة لايف بث مباشرyalla-shoot ، مباراة اليوم بث مباشر| مباراة المغرب والكاميرون | كورة لايف| = مباشر يلا شوت| موقع كورة لايف| كأس العالم 2018 المغرب والكاميرون اليوم الجمعة 16-11-2018، ضمن منافسات تصفيات ام افريقيا