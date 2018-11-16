الشوط الثاني بث مباشر ..يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة Egypt اليوم

وجهت أحد المشجعات رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ولاعب المنتخب الوطني ، خلال مباراة الفراعنة امام تونس في المباراة التي تجمعهما علي استاد برج العرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية.

الشوط الثاني بث مباشر ..يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة Egypt اليوم

وكتبت الطفلة المتواجدة في مدرجات برج العرب إلى محمد صلاح : "من فضلك سجل أهداف عايز اروح عندي واجب".

الشوط الثاني بث مباشر ..يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة Egypt اليوم

ويخوض المنتخب الوطني المباراة بتشكيل يتكون من ..محمد الشناوي في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع .. أحمد المحمدي ــ أحمد حجازي ــ باهر المحمدي ــ أيمن اشرف، وفي خط الوسط .. محمد النني ــ طارق حامد - محمود تريزيجيه ــ عمرو وردة ــ محمد صلاح، وفي خط الهجوم ..مروان محسن.