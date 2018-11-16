Morocco | مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر يلا شوت HD | بث مباشر مباراة المغرب اليوم | شاهد مباراة المغرب مباشر

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مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون تصفيات كاس الامم الافريقية





يلتقى منتخب المغرب مع نظيره الكاميرون ، اليوم الخميس الموافق 16-11-2018 ميلادياً ، على ملعب “محمد الخامس” ، بمدينة “الدار البيضاء” المغربية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 التى تستضيفها الكاميرون العام المُقبل.





بث مباشر مباراة المغرب والكاميرون اليوم





يحتل منتخب المغرب المركز الثانى فى المجموعة الثانية بـ7 نقاط ، بفارق نقطة خلف الكاميرون ، وبفارق 3 نقاط أمام مالاوى صاحب المركز الثالث ، فيما تتذيل جزر القمر المجموعة بنقطتين.





مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون اليوم





شاهدوا معنا بث مباشر وحي وحصري مباراة المغرب والكاميرون ، اليوم الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 ، عبر موقعنا “الوئام الالكترونية” ، مشاهدة المتش بين المغرب والكاميرون عبر موقعنا من خلال الرابط التالي ..





تنطلق صافرة اللقاء بين منتخبي المغرب والكاميرون ، اليوم الخميس ، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية في تصفيات كاس الامم الافريقية ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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تشكيلة مباراة المغرب والكاميرون المتوقعة في مباراة اليوم





يفتقد منتخب المغرب في مباراة الكاميرون ، اليوم الجمعة ، لجهود المهاجم أيوب الكعبى بسبب الإصابة .





فيما يمتلك هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب العديد من الخيارات لتعويض غياب الكعبى ، مثل: خالد بوطيب المحترف فى تركيا ، ويوسف النصيرى لاعب ليجانيس الإسبانى ، وكذلك وليد أزارو لاعب الأهلى المصرى.

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جاءت التشكيلة المتوقعة للمغرب على النحو التالي ..





خط الدفاع: نصير مزراوي ـ أشرف حكيمي ـ المهدي بنعطية ـ مروان داكوستا

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