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أنغام تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح البروج بالساقية بعد قليل

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:44 م
أنغام تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح البروج بالساقية بعد قليل
أنغام
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الفجر الفنى
 
تحيي الفنانة أنغام، حفلًا مساء اليوم الجمعة، على مسرح البروج بمناسبة افتتاح ساقية الصاوي الجديدة بطريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوي.

وتقدم "أنغام" خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور منها "أكتبلك تعهد، ومتلخبطة، وبخاف أفرح". 

كما تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير لأول مرة في قصر الكريستال، بمنطقة مصر الجديدة، وذلك يوم 22 نوفمبر الجاري.

يذكر أن كل من المطربة أنغام وأصالة تعاقدتا على إحياء حفل غنائي كبير في 30 نوفمبر المقبل، داخل صالة التزلج بالكويت، وذلك بعد عدة مفاوضات من جانب متعهدي الحفلات بالكويت، حيث وافقتا النجمتان على إحياء الحفل وسيحمل الحفل اسم "ليلة العمر".
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