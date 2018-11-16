التعادل الإيجابي يحسم موقعة الشوط الأول بين مصر وتونس

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لكل منتخب، موقعة الشوط الأول بين مصر وتونس، في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

كان المنتخب التونسي هو الباديء بالتسجيل عبر نعيم سليتي في الدقيقة 13، ثم أدرك محمود حسن تريزيجيه التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول للمباراة.