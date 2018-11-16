احتجاز مئات النساء الأجنبيات وأطفالهن بمعسكرات في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن المئات من النساء الأجنبيات وأطفالهن محتجزات بمعسكرات في مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلين متحالفين مع الولايات المتحدة في شرق سوريا.

وأضاف المرصد أن 584 امرأة وأطفالهن 1284، يعشن في هذه المخيمات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.





وفي الأشهر الأخيرة، استولت قوات سوريا الديمقراطية، ميليشيا بقيادة الأكراد متحالفة مع الولايات المتحدة، على أجزاء من أراضي كانت تحت سيطرة داعش في شرق سوريا.

وقال رئيس المرصد، رامي عبد الرحمن ، نقلا عن مصادر كردية، إن "الأجانب المحتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا هم 13 رجلاً ألمانياً و21 امرأة ، بالإضافة إلى 48 طفلاً من آباء يحملون الجنسية الألمانية".