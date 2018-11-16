احتجاز مئات النساء الأجنبيات وأطفالهن بمعسكرات في سوريا
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:40 موكالات
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن المئات من النساء الأجنبيات وأطفالهن محتجزات بمعسكرات في مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلين متحالفين مع الولايات المتحدة في شرق سوريا.
وأضاف المرصد أن 584 امرأة وأطفالهن 1284، يعشن في هذه المخيمات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
وأوضح المرصد ومقره بريطانيا أن "النساء يحملن 44 جنسية مختلفة وينتمين إلى عائلات المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش".
ومنعت البلدان الأصلية لتلك النساء عودتهن خشية أن يشكلن تهديدات لأمنها القومي.
وفي الأشهر الأخيرة، استولت قوات سوريا الديمقراطية، ميليشيا بقيادة الأكراد متحالفة مع الولايات المتحدة، على أجزاء من أراضي كانت تحت سيطرة داعش في شرق سوريا.
وقال رئيس المرصد، رامي عبد الرحمن ، نقلا عن مصادر كردية، إن "الأجانب المحتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا هم 13 رجلاً ألمانياً و21 امرأة ، بالإضافة إلى 48 طفلاً من آباء يحملون الجنسية الألمانية".
وأضاف المرصد أن 584 امرأة وأطفالهن 1284، يعشن في هذه المخيمات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
وأوضح المرصد ومقره بريطانيا أن "النساء يحملن 44 جنسية مختلفة وينتمين إلى عائلات المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش".
ومنعت البلدان الأصلية لتلك النساء عودتهن خشية أن يشكلن تهديدات لأمنها القومي.
وفي الأشهر الأخيرة، استولت قوات سوريا الديمقراطية، ميليشيا بقيادة الأكراد متحالفة مع الولايات المتحدة، على أجزاء من أراضي كانت تحت سيطرة داعش في شرق سوريا.
وقال رئيس المرصد، رامي عبد الرحمن ، نقلا عن مصادر كردية، إن "الأجانب المحتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا هم 13 رجلاً ألمانياً و21 امرأة ، بالإضافة إلى 48 طفلاً من آباء يحملون الجنسية الألمانية".