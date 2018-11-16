مكاتب مفتشين آثار ملوي "عشش فراخ" ومرحاض للمجرمين.. والوزارة ترد (صور)

رصد أعضاء اللجنة النقابية للعاملين في الآثار، أثناء تفقدهم بمنطقة ملوي، سوء حالة مكاتب العاملين في قطاع الآثار المصرية منطقة آثار ملوي.





وقال أحمد السيد عضو نقابة الأثريين في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، إن مكاتب مفتشي آثار ملوي، والموجودة فوق سطح مبنى النيابة العامة لملوي، لا تصلح للاستخدام بالأساس، ولا تليق بمفتشي آثار ولا بأي موظف في الدولة.





وأضاف السيد أن المكاتب عبارة عن "عشش فراخ" والملفات التي تحوي بيانات كنوز مصر الأثرية تعرضت للتلف في بعض أجزائها بسبب تسرب المياه من الأسقف الغير محكمة.





وأشار السيد إلى أن المفتشين العاملين في منطقة آثار ملوي أثناء صعودهم لمقر عملهم يمرون بالنيابة العامة في الدور الثاني، حيث يتكدس المعروضين على النيابة في الطرقات وعلى السلم، بل إن بعض المتهمين يصعدون لسطح المبني مستخدمينه كمرحاض.





وأضاف أن مبنى تفتيش ملوي الجديد والذي يبعد شارعين عن المقر الحالي، تم الانتهاء منه منذ سنوات، ومن المفترض أن يتم نقل العاملين إليه، ولكنه معطل عن الافتتاح بسبب التشطيبات النهائية.





وأكد أحمد السيد عضو نقابة الأثريين أن رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار المهندس وعد الله أبو العلا قد تعهد باتخاذ اللازم لسرعة افتتاح المقر.









وفي ختام تصريحاته للفجر قال السيد إن النقابة ستقوم بمتابعة إجراءات افتتاح المقر بشكل مستمر حتى يتم في أسرع وقت ممكن





ومن جانبه قال المهندس وعد الله أبو العلا للجنة النقابية، إن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من مقر تفتيش ملوي الجديد في أقرب وقت، حيث لم يتبق سوى التشطيبات النهائية، وسوف يتم نقل العاملين إليه فور الانتهاء منه.



