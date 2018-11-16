67.11 دولار سعر نفط سلطنة عمان اليوم الجمعة

وقالت وكالة الأنباء العمانية "العمانية" إن بورصة دبي للطاقة أفادت بأن سعر نفط عمان شهد اليوم الجمعة ارتفاعا بلغ 1.11 دولارًا أمريكيًا، ليسجل 67.11 دولار أمريكي، مقارنة بسعر أمس الخميس الذي بلغ 66 دولارًا أمريكيًا.





وأشارت الوكالة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر المقبل بلغ 80.20 دولارًا أمريكيًا للبرميل مرتفعًا بمقدار 1.48دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الجاري.





وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تكهنات خفض الإنتاج من داخل أوبك والدول المعاونة لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.





وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.04% إلى 67.31 دولار للبرميل.