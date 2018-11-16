إيطاليا ترحل 13 تونسياً من المهاجرين غير الشرعيين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، إن "السلطات الإيطالية رحلت 13 تونسياً وصلوا إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي".







وأفادت إذاعة جوهرة التونسية الخاصة، اليوم الجمعة، إن "المرحلين التونسيين هم من المهاجرين غير الشرعيين، كانوا وصلوا مساء أمس الخميس، على متن طائرة قادمة من إيطاليا.







ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله إنه "جرى الاحتفاظ 3 عناصر من بين المرحلين ترتبط بهم دعاوى قضائية".







وبهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، يقضي اتفاق ثنائي بين إيطاليا وتونس، بترحيل عدد معين أسبوعياً من المواطنين التونسيين المقيمين بطرق غير شرعية في إيطاليا إلى بلدهم تونس.