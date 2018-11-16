ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إيطاليا ترحل 13 تونسياً من المهاجرين غير الشرعيين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:40 م
إيطاليا ترحل 13 تونسياً من المهاجرين غير الشرعيين
طباعة
وكالات
 
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، إن "السلطات الإيطالية رحلت 13 تونسياً وصلوا إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي".



وأفادت إذاعة جوهرة التونسية الخاصة، اليوم الجمعة، إن "المرحلين التونسيين هم من المهاجرين غير الشرعيين، كانوا وصلوا مساء أمس الخميس، على متن طائرة قادمة من إيطاليا.



ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله إنه "جرى الاحتفاظ 3 عناصر من بين المرحلين ترتبط بهم دعاوى قضائية".



وبهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، يقضي اتفاق ثنائي بين إيطاليا وتونس، بترحيل عدد معين أسبوعياً من المواطنين التونسيين المقيمين بطرق غير شرعية في إيطاليا إلى بلدهم تونس.



وفرضت الحكومة الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، قيوداً مشددة على المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصل أغلبهم إلى السواحل الإيطالية عبر رحلات بحرية سرية انطلاقاً من السواحل التونسية.
المزيد عن: غير الشرعيين ترحل المهاجرين‏ إيطاليا 13 تونسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
1
x
16:30
1
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
0
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
1
x
18:00
1
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 6:50:00 PM