تصفية 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

لقي 3 أشخاص من العناصر الإجرامية الخطرة مقتلهم، منذ قليل؛ وذلك في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل كلًا من "محمود.ف.ال" 27 عامًا وشهرته "القذافي"، مقيم بساتين الإسماعلية مركز "بلبيس"، وهو من العناصر الإجرامية الخطرة المعروف عنها حيازة السلاح والمخدرات، فيما قضت الشرطة أيضًا على شخصين آخرين كانا برفقته في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، وضبط بحوزتهم 3 بنادق إلية وقنبلتين، وتم نقل الجثث إلي مستشفي بلبيس العام.





وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بمركز بلبيس، برئاسة المستشار أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بالواقعة.



