ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تصفية 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:41 م
تصفية 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
لقي 3 أشخاص من العناصر الإجرامية الخطرة مقتلهم، منذ قليل؛ وذلك في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل كلًا من "محمود.ف.ال" 27 عامًا وشهرته "القذافي"، مقيم بساتين الإسماعلية مركز "بلبيس"، وهو من العناصر الإجرامية الخطرة المعروف عنها حيازة السلاح والمخدرات، فيما قضت الشرطة أيضًا على شخصين آخرين كانا برفقته في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، وضبط بحوزتهم 3 بنادق إلية وقنبلتين، وتم نقل الجثث إلي مستشفي بلبيس العام.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بمركز بلبيس، برئاسة المستشار أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بالواقعة.

المزيد عن: مصر عناصر إجرامية بلبيس الشرقية اطلاق نار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
1
x
16:30
1
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
0
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
1
x
18:00
1
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 6:50:00 PM