الأحد.. "أوقاف كفر الشيخ" تحتفل بالمولد النبوي

أعلنت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقي وكيل الوزارة، عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يوم الأحد المقبل، وذلك بمسجد الملك، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، المهندس راضي احمد أمين، السكرتير العام والمحاسب محمد ابو غنيمه، السكرتير العام المساعد، واللواء فريد مصطفي، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، ولفيف من أبناء المحافظه وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبيه والتنفيذية وقيادات الدعوه بالأوقاف.



وقال وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن الاحتفال يبدأ عقب صلاة المغرب بتلاوة قرآنية للشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري وكلمه الأوقاف بعنوان "رسول الإنسانية وكيفية الاحتفال بمولده"، يقدم الحفل الشيخ عطا بسيوني مدير الدعوة بالمديرية.