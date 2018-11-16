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تعرف على طلب مصطفى النحاس باشا من "الشعراوي" أثناء امتحان السنة النهائية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:39 م
تعرف على طلب مصطفى النحاس باشا من الشعراوي أثناء امتحان السنة النهائية
الشيخ الشعراوي
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داليا الحسين
 
تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن علاقة مصطفى النحاس باشا والشيخ محمد متولي الشعراوي أثناء دراسته امتحان السنة النهائية بجامعة الأزهر.

وقال "الأزهري"، خلال تقديمه ببرنامج "رؤى"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة إن النحاس باشا طلب من الشيخ الشعراوي أثناء دراسته أن يعتذر عن امتحانات السنة النهائية في الجامعة من أجل مهمة وطنية.

وأضاف أن الشيخ الشعراوي قال إن والده حزن من تأجيل الامتحانات رغم أنه من المتوفقين خلال السنوات الماضية وأنه سيدخل امتحانات الدور الثاني.

وأشار إلى أن الشيخ الشعراوي سأل معلمه الشيخ إبراهيم حمروش حول هذا الأمر، الذي قال له إن نداء الوطن لا يرد وأن يدخل امتحانات الدور الثاني ويثبت كفاءته.
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