مشاهدة مباراة مصر

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يقترب الوقت لتنطلق مباراة مصر وتونس فى السادسة مساء اليوم، بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

يقترب الوقت لتنطلق مباراة مصر وتونس فى السادسة مساء اليوم، بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.