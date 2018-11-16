مشاهدة مباراة مصر
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:36 ممحمد الشيخ
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يقترب الوقت لتنطلق مباراة مصر وتونس فى السادسة مساء اليوم، بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.
يتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وعلامة كاملة وخلفه منتخب مصر برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة تكبدها فى ملعب رادس أمام نسور قرطاج بهدف نظيف.
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ويحتاج منتخب مصر لحسم الصدارة من خلال الفوز بفارق هدفين على تونس نظرًا للاعتماد على قاعدة المواجهات المباشرة، كما أن الفراعنة يبحثون عن الثأر فى مباراة برج العرب بعد الهزيمة فى رادس.
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وتعد هذه المباراة أول اختبار حقيقى للمدرب المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، خاصة أنه واجه إى سواتينى مرتين والنيجر وحقق انتصارات عريضة.
مصر Vs تونس.
البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 5).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 8 .
الملعب : ستاد برج العرب .
المعلقين : رؤوف خليف + أحمد الطيب .
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