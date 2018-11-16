شباب "مستقبل وطن" يؤازرون المنتخب الوطني أمام تونس

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بتوفير عدد 40 تذكرة لشباب الحزب لحضور مباراة مصر وتونس بإستاد برج العرب بالإسكندرية في التصفيات المؤهلة لكاس أمم أفريقيا.



يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.