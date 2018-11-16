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"مستقبل وطن" يُنظم منفذ لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة ببورسعيد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:36 م
مستقبل وطن يُنظم منفذ لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة ببورسعيد
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الفجر
 
قام حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بتنظيم منفذ لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة بحي الزهور.


يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات؛ لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة؛ لعرضها بأسعار مخفضة؛ ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
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