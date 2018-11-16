"مستقبل وطن" يُنظم منفذ لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة ببورسعيد







يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات؛ لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة؛ لعرضها بأسعار مخفضة؛ ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بتنظيم منفذ لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة بحي الزهور.